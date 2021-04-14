女子三重工廠低頭滑手機 被倒車貨車撞倒後送醫不治 20:152021/04/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女子在三重工廠低頭滑手機 被倒車貨車撞倒送醫後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 56歲蔡男14日下午5時許，於三重區光復路工廠內倒車，疑未注意後方死角，撞上邊走邊看手機69歲蔡女，蔡女撞倒後捲入車底，當場失去生命跡象，送往台北醫院後急救後宣告死亡；據了解，肇事蔡男為該工廠送貨廠商，罹難蔡女為廠區員工；三重警方表示，貨車駕駛酒測值0，後續將駕駛依過失致死罪嫌偵辦。 小貨車自撞翻覆國道 駕駛甩出車外昏迷 仁武槍擊案 3落網嫌犯否認開槍 警方持續追緝其他開槍歹徒 (中時 ) #蔡女 #工廠 #倒車 #貨車 #蔡男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疲勞駕駛釀禍 屏東男駕車撞電線桿車頭全毀 18:232021/04/14 社會 為了一杯豆漿吵架離婚 妻代母親簽字當證人被判離婚無效 09:102021/04/14 社會 壽司店偷拍情侶 男PO網虧「店裡不是砲房」挨告 16:272021/04/14 社會 人頭賣屋隱匿凶宅 兩嫌遭判刑 04:102021/04/14 地方新聞 絕命終結站 巨粗水管突射入公車駕駛座 司機險遭爆頭 17:282021/04/14 社會 癡情女遇愛情詐騙 積蓄險遭騙光 10:482021/04/14 社會 聖約翰女大生15小時受困礁岩2次 救護人員直搖頭：浪費資源 21:402021/04/14 社會 14小時內兩度困淡水海堤求救 女大生：回去撿手機 15:032021/04/14 社會 撞死舉槍擋車男 正當防衛無罪 04:102021/04/14 社會新聞 組頭賴帳約談判 轟賭客2槍被逮 04:102021/04/14 社會新聞 女高中生失聯3天躲男網友家 父母提告女求情：對方是好心 10:372021/04/14 社會 社會熱門新聞 路邊驚見「屠龍高手」 綠鬣蜥慘淪嘴邊肉 - 社會 警局男男戀 派出所長愛上已婚警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 重機停汽車格竟吃罰單？ 真相曝光網全傻眼 - 社會 SWAG最賺女優前2名年齡曝光！粉絲難以置信 - 社會 專科學校爆38名學生共用針頭練習 副校長：已對學生展開半年追蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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