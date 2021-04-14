56歲蔡男14日下午5時許，於三重區光復路工廠內倒車，疑未注意後方死角，撞上邊走邊看手機69歲蔡女，蔡女撞倒後捲入車底，當場失去生命跡象，送往台北醫院後急救後宣告死亡；據了解，肇事蔡男為該工廠送貨廠商，罹難蔡女為廠區員工；三重警方表示，貨車駕駛酒測值0，後續將駕駛依過失致死罪嫌偵辦。

小貨車自撞翻覆國道 駕駛甩出車外昏迷
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(中時 )

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