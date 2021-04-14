台女遭韓國酒駕撞死判8年 母淚訴「凶手要記住她的臉」（曾慶暉提供／廖素慧嘉市傳真）

28歲台灣女孩曾以琳到韓國求學，去年被酒駕男子撞死，根據《韓聯社》報導，肇禍男子被判刑8年，曾女的父親衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉、母親石宇慶拿出愛女的照片，淚喊「要凶手永遠記得這張臉，一生懺悔。」

石宇慶說，這是我青春美麗善良的女兒，因為你的自私，殺死我們寶貝了28年的女兒，從美麗善良的孩子變成躺在地上，變成支離破碎、流血滿面的孩子，請你記得她的臉，你要一生懺悔！要悔改你所做的事情。」

石宇慶還對著愛喝酒的人喊話，「如果你喝了酒還開車，你是傷害，是謀殺人的犯行，懇求你們不要忘記以琳的犧牲，請永遠記得不要再有人開車喝酒害人了。」

曾以琳去年被酒駕者闖紅燈撞死，曾慶暉與石宇慶發起連署希望韓國政府修法嚴懲，有20多萬人連署，而根據《韓聯社》報導，肇事的金姓男子一審被判有期徒刑8年。

曾慶暉說，雖然對判決不滿意，但也只好接受，期盼檢察官、法官能體會被害者家屬的痛苦，但不用體驗，更希望韓國更要重視酒駕問題，挽救可能破碎的家庭。

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(中時 )