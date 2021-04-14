美股財報季登場，兩大研究機構FactSet、Refinitiv路孚特都預估，美企第一季獲利將成長約25％，創2018年以來最佳表現。投信法人認為，隨著企業獲利逐步走高，將為股市投資人增添信心，化解短線股價過高疑慮、疫情不確定性因素，支撐美股震盪走高。

進入4月，美股企業陸續公布今年第一季財報。而截至上周五為止，已有21家S&P 500企業公布獲利數字，整體較預期高出9.8％。

市場調研機構FactSet初估，S&P 500企業第一季獲利將成長24.5％，未來不排除進一步上看28％；另一研究機構Refinitiv則預估，第一季獲利成長率25％，且第二季將再成長54.9％。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，兩大研究機構異口同聲，看好美股企業今年第一季獲利將大幅成長，反映疫苗施打成效顯現，經濟正全面重啟的事實，可望為股市投資人增添信心，化解對於股價過熱疑慮、疫情恐慌。

而且若細究各產業表現，Refinitiv報告指出，第一季獲利以非核心消費、金融業最為亮眼，成長率分別上看97.7％、75.6％，工業最為弱勢，年減13.8％；而進入第二季，工業有機會翻轉，成長511.1％，其次是非核心消費成長236.6％。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，這一波疫情讓更多製造業確定轉型升級的重要性，像是：食品和飲料、紡織、木業、塑膠業等，都紛紛轉向自動化生產。隨著未來工業製造活動再度熱絡，將為自動化需求再加溫，刺激機器人採用量。

ROBO全球機器人及自動化指數自2月中高點回跌，波段最大跌幅達13.5％，而近1個月已反彈走高，累計上漲8.4％，重新站回季線之上。陳世杰看好，在景氣復甦情勢更加明確、企業獲利持續改善下，機器人將迅速重回多頭格局。

(工商 )