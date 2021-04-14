全國中等學校運動將於17日至22日於雲林縣舉行，台南市代表隊今天由台南市長黃偉哲親自授旗，期許台南小將全力以赴，為台南爭取最大榮譽。黃偉哲表示，台南市代表隊去年全中運共榮獲24面金牌、31面銀牌、43面銅牌，創下縣市合併以來最佳獎牌數，今年派出有史以來最多人數、1056位選手征戰，期待今年再獲佳績，尤其是金牌數、總獎牌數增加，為台南市爭光。

台南市體育處表示，軟網已先登場，南市已拿到6面金牌，較去年多1面。黃偉哲也感謝各校教練用心，讓選手能以最佳狀態挑戰自我之外，也勉勵所有選手務必妥善照顧身體，才能全心全意在賽場上拚戰，為自己及台南市爭取榮耀。

上屆全中運也有幾位表現格外亮眼的選手，如目前就讀長榮中學的郭芮安，上屆參加游泳項目就拿下3金3破大會的好成績，相當令人驚艷，目前仍持續在母校新興國中訓練的她，今年也將晉升參加高中女生組的賽事。

新化高工田徑好手魏浩倫去年因傷未參賽，今年重新調整訓練步調，在3月新北市青年盃田徑錦標賽中，100及200公尺都突破個人的最佳紀錄，希望能持續保持最佳狀態再戰全中運。

教育局長鄭新輝表示，全中運代表隊選手是透過每年1月辦理市中運選拔而來，各選手經年累月訓練，過關斬將後才能代表台南出賽，是各項目菁英選手。

為妥善照顧全中運選手，台南市2019年起每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，為目前南部唯一由政府出資為全中運選手照護運動傷害服務計畫，全中運賽事期間於12項高衝擊運動種類競賽場地設置專屬運動傷害防護站，並委由成功大學團隊服務選手，成為選手堅強後盾，讓選手在健康無虞條件下，比賽成功奪冠，減少運動傷害發生機率。

(中時 )