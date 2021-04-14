體育教學績優，大崙國中學生越野跑步樂在其中。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢區大崙國中榮獲教育部認證「體育教學績優學校」，校方發展多元化體育課程，為替校慶活動做暖身，14日特別舉辦越野賽跑，事前教師與學生分組練習，各班累積里程數換算繞行，可兌換各縣市特產做為獎勵，師生沉浸在運動的歡樂氛圍中，塑造學校特色。

大崙國中校長祁樹華校長表示，研究顯示，運動對認知表現有顯著的效應，是影響學業的關鍵因素之一，學校發展各項各項運動，包含籃球、排球、羽球、棒壘球、足球、跳繩、扯鈴及水上運動等，更利用廢棄的教具，製作成球具讓學生嘗試曲棍球運動，希望全校師生都能在運動過程中，學習禮貌、尊重、愛護場地與精益求精、不怕失敗的態度。

為了替校慶暖身，校方14日舉辦越野賽跑，事前更設計「跑步愛台灣」活動，分為教師組及學生班級組鼓勵大家參與，祁樹華笑說，以班級為單位，統計每位學生練習跑步的里程數做總和，再比對從桃園到各縣市的距離，有些班級累計里程數可到苗栗、台中甚至台南，各縣市還設計不同的挑戰關卡，像是用英文向老師問問題、5個學生抽背古詩或樂府，將體育融入各科教學，過關可得到該縣市特產做為獎勵，學生不僅訓練體能又能趣味學習，樂在其中。

校方14日下午舉辦越野賽跑，全程4.2公里，行經路段多半是學校周邊田間小路，不僅沿途設計鼓勵標語，更歡迎家長陪跑，身體力行鼓勵孩子，包含「北海岸自行車登山賽」金牌得主同時是學校榮譽會長的陳旭源騎單車作為前導等，參與學生也開心完成賽事。

(中時 )