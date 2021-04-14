雙媽信徒把西螺小鎮塞爆，西螺警方也忙翻了，分局長張明盛坐鎮大甲媽祖遶竟路線，副分局長副龔昶銘負責指揮白沙屯媽祖路線，一組組長許才良坐鎮分局，不過每一條街仍水洩不通。（周麗蘭攝）

白沙屯媽祖今晚駐駕在老大媽廣福宮。（周麗蘭攝）

西螺鎮民蕭欽棟每年提供家中空間給白沙屯媽祖信眾打地舖。（周麗蘭攝）

雙媽信徒在西螺相會，鎮上馬路擠滿人潮。（周麗蘭攝）

僅相距850公尺！大甲媽、白沙屯媽同駐駕西螺 逾10萬香客湧入塞爆

白沙屯媽祖和大甲媽祖今晚（14日）都在西螺鎮駐駕，相隔只有850公尺！雖然雙媽鑾轎可能無法相遇，但今下午都進入西螺鎮，且白沙屯媽祖難得駐駕西螺到明天清晨6點，西螺人嗨翻感到非常福氣！上萬雙媽信徒相會，也把西螺街道擠得水洩不通。

白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香，今下午2點從北斗鎮起駕後，一路直奔西螺，一度在西螺大橋下防汛道路走了一段，後來回頭上橋，4點35分進入雲林縣境，隨後往西螺老大媽「廣福宮」方向走，出乎信徒意料之外，5點10分宣布晚間駐駕廣福宮，明（15日）清晨6點起駕。

同一時間，從新港鄉回鑾的大甲媽祖也在西螺鎮福田里的福天宮，當白沙屯媽祖抵達西螺時，大甲媽正從「福天宮」起駕往鎮上的「新天宮」走，晚間駐駕太平媽的「福興宮」，預計明清晨2點起駕。

廣大的媽祖信徒都期盼「雙媽」在西螺相會，雖神轎未相遇，但白沙屯媽祖駐駕的廣福宮，與大甲媽祖駐駕的福興宮相距只有850公尺，至少遙遙相望幾個小時，稍滿大家的心願。

過去百年來「雙媽會」曾有4次，2004年在沙鹿、2005年在龍井、2008年在田尾相遇、2020年白沙屯媽停駕在大甲鎮瀾宮。

白沙屯媽祖路線真的很難預測！白沙屯媽祖今年連續第三年取道台1線，從彰化縣北斗鎮、溪州鄉往西螺鎮走，而非早幾年沿海線的台19線。

西螺警方也忙翻了，原以為大甲媽祖14日下午回到西螺，白沙屯媽祖可能15日抵達，分局長張明盛坐鎮大甲媽祖遶竟路線，不料白沙屯媽祖提早到達，雙媽信徒把西螺小鎮塞爆，副分局長副龔昶銘負責指揮白沙屯媽祖路線，一組組長許才良坐鎮分局，不過每一條街仍水洩不通。

最樂的是西螺人，交通雖稍有不便，但從未有過雙媽都出現在鎮上的時刻，鞭炮聲不絕於耳，晚間有如不夜城。

(中時 )