對於香港有歷史教科書把中華民國政府遷台改為「中國國民黨遷台」。國台辦發言人馬曉光昨說，1949年國民黨政權在反人民內戰中失敗，退居台灣，從此喪失代表中國政府的合法地位，這是不爭的事實。陸委會則回應，中華民國的存在是不容抹煞的客觀事實，希望相關方面勇敢、清醒面對歷史事實，不要自欺欺人、誤導下一代人的認知。

國民黨大陸事務部主任左正東今也於臉書發文稱，「中華民國至今已經一百一十年，這是無可爭辯的事實！只有正視中華民國存在的事實，兩岸關係才能繼續向前！」

左正東指出，關於當年內戰的成因，兩岸學界已經累積了不少研究成果，都有各自的道理。但當年中華民國政府邀集全國各黨派共同參與制憲時，中共拒絕派遣代表參加，咸信這應該是不容忽略的因素。即便如此，中華民國憲法還是在台灣兌現了民主自由的承諾，又提供連結兩岸的憲政基礎，這是穩定兩岸關係的磐石，希望兩岸所有人都能好好珍惜。

(中時 )