金融監督管理委員會、僑務委員會及海外信用保證基金於13日舉辦「績優金融機構頒獎典禮」，共同表揚積極運用海外信用保證機制，協助海外臺僑商拓展業務之金融機構。第一銀行奪海外信保基金2020年「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」，同時蟬聯「新南向國家融資金額成長優等獎」及「分行送保件數及融資金額成長優等獎」，獲四大獎項殊榮與肯定。

第一銀行響應政府政策不遺餘力，除推動新南向業務外，積極運用海外信用保證機制，協助企業取得海外營運發展所需資金，壯大營運規模，成為海外臺僑商最堅強的後盾。截至2021年3月底，移送海外信保融資金額為545萬美元，較去年同期增加265萬美元，成長率高達94.63％。

第一銀行海外業務拓展腳步為本國銀行領頭羊，目前於全球共設有40個海外據點，尤其在新南向據點達19處，東協10國中已於8國設有據點，居公股之冠。

為響應新南向政策，第一銀行除了強化新南向國家布局外，亦提供全方位且有溫度的金融服務，運用既有中小企業之豐厚基磐和綿密營業網點，結合海外信用保證機制，與臺商企業在新南向國家一起成長茁壯，未來更將持續聚焦新南向市場，發揮海外在地優勢，強化展業動能，以期在此項政府政策方向的競賽中，獲得積極領導地位，爭取更好的成績。

(工商 )