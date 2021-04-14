SBL上周在高雄鳳山體育館的例行賽賽事，在高雄球迷的力挺之下，進場高達12963人次。本周是高雄九太科技隊本季在高雄最後賽程，17、18日都有多位藝人到現場支持，每次九太出賽都將抽出Switch、iPad等獎項，兩天共送出超過400份獎品，期待延續上周熱潮。

九太回到主場推出許多主場活動、群星閃耀，藍心湄、寶媽、王少偉、WISH朱宇謀、亞美將、王建復、金老佛爺17日都將特別抽空到高雄觀戰，新戲「神之鄉」男主角李玉璽則是18日開場時演唱，還有中南部當紅豪記唱片歌手如謝金晶、吳俊宏、董育君，以及時代唱片歌手張文綺、郭婷筠、杜忻恬、彭正、曾瑋等，一同帶動港都加油熱潮。

由於九太球星受到在地球迷熱烈歡迎，特別於16日晚上7點在漢神巨蛋舉辦「SBL球星見面會」，球星于煥亞、蘇奕晉、吳曉謹、林任鴻、JC戰象都會出席，近距離與球迷接觸；為了回饋社會，九太也邀請「口足畫家」楊恩典全家人及六龜育幼院師生約50人，17日進場為高雄九太加油，希望讓育幼院師生能夠感受到溫暖，傳遞正能量。

文創「蛙抵市集」相當受到民眾歡迎與捧場。(九太提供)

為了讓SBL成為歡樂派對，鳳山園區現場還有文創「蛙抵市集」，包含輕食、甜點、特色美式餐車、風格飲食三輪車及文創手作等，多達40攤位，深受年輕族群喜愛，從花藝、金工、皮革、中西美食、甜點、特調飲品應有盡有，匯聚北中南文創品牌，數十個各地優質品牌攤商都在場外為球迷提供服務。

九太上周舉辦現場抽獎，是觀眾期待的高潮，本周同樣每次九太出場抽出Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙名(價值12000元)，，還有牛年套幣、精美電子錶、漢來福袋、九太福袋、九太戰象束口背袋、水壺包+運動毛巾+口罩+鄧麗君郵票、按摩棒、金虎爺筆記本、金虎爺冷水壺等多種獎品，現場還會限量發放300份雞排或珍奶，讓球迷「有吃又有拿」。

中華籃協也持續「高雄市民享有200元門票買一送一優惠」活動，只要出示身分證證明是高雄市民，就能夠享有門票買一送一的優惠。

(中時 )