人妻問了老公後才得知，蚊香內的圓形洞洞鐵蓋是用來防燙。(圖取自爆廢1公社)

夏天將來臨，最討厭睡得香甜時蚊子來攪局，而傳統的「蚊香」是不少家庭必備的防蚊工具，近日一名人妻表示，她拿出蚊香使用，看到上頭有一個圓形、充滿洞的鐵蓋，讓她很納悶其功用，沒想到老公專業地回覆「那是防燙的！」讓她驚嘆活了33年才知道，貼文發出後不少網友也驚訝，「我也不知道，還以為是用來放蚊香的」。

人妻在臉書社團爆廢1公社上發文，她買了蚊香回家，正當要使用時取出內容物，不過裡面有個圓形上頭充滿洞的鐵蓋，大小和蚊香片差不多，讓她很好奇這功用是什麼，「我一直納悶這到底要幹嘛的？」

而一旁的老公受不了她自言自語地念著，隨後告訴她，圓形的洞洞鐵蓋真實功用其實是防燙，答案讓她超驚訝，更不斷拿起包裝，仔細的看了一輪，「喔！原來這個是這樣蓋著防燙的！活了33個年頭，我到今天才知道這個的正確用法」。

貼文發出後不少網友跟著驚呼，說到現在才知道，「我也以為是放下面的，殊不知是蓋在上面的」、「從小到大，我一直放在蚊香下面」、「咦，蚊香不是直接放在上面燒嗎」，也有網友回應，「怕人或寵物摸到蚊香火，就加層這網子，以免燙傷。有刺刺的鐵片才是拿來放點燃的蚊香」，另外還有網友歪樓，「那是星海羅盤，測你流年的」、「買蚊香送蒸架，很佛心欸」、「我都以為是玩迷宮用的，想說怎麼有設計這麼好過的迷宮」。

(中時新聞網)