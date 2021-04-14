伊林名模殷琦外型高挑性感，還擁有一雙勾魂大眼睛，2018年閃嫁台中身價10億富商張仕育，婚後生活幸福令人羨慕，更在今年2月宣布好消息，平安產下寶貝兒子「牛牛」。如今升格當媽的殷琦，今(14日)更首度在臉書公開了產後2個月露臉照，甜美臉蛋被網友讚爆不像媽媽像少女。

殷琦產後2個月在臉書首度公開露臉照，超好氣色加上甜美如洋娃娃的精緻臉蛋讓網友看了好羨慕，紛紛狂讚「女神～你超美」、「好氣色美少女」、「氣色好好，還是少女的模樣啊」、「完全不像剛生完的媽媽」。

身為演藝圈吃貨的殷琦，過去在懷孕期間曾說自己很幸運，身體沒有太多不舒服，反倒是因為胃口太好，比懷孕前胖了10幾公斤，上圍也更加豐滿。連醫師也叮囑殷琦要控制體重，讓她為了兒子牛牛健康，忍痛戒掉手搖飲、鹽酥雞等油炸食物。

據悉，殷琦產後不過2個月的時間，已火速剷肉12公斤回到了產前身材。她早前也在臉書曝光讓她念念不忘的禾馨月子中心的月子餐，大讚「不但一天六餐還天天菜色都不同（其中一天我還吃到了泰國菜）好好調理好身體還不變胖」，有魚有肉的豪華菜色讓人看了垂涎三尺。

(中時新聞網)