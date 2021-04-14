吳念庭首轟後再對伊藤大海敲1分打點安打

日職西武獅今日對上火腿隊，吳念庭持續先發出賽，擔任第五棒、二壘手，此戰他保持好手感，在3局得點圈有人時敲出安打、帶有1分打點，這1分相當重要，因為最後西武以2比1贏球，而這也是吳念庭本季第12分打點，寫下個人日職生涯新高，在洋聯並列第4。

西武今日對上火腿先發投手伊藤大海，前3局西武就有攻勢，首局若林樂人、森友哉連續安打攻下首分，可惜此局吳念庭遭到三振。

3局西武繼續進攻，森友哉敲安後盜上二壘，吳念庭在得點圈有人的情況下毫不手軟，敲出中間方向滾地球形成安打，攻下西武此戰第2分，這是吳念庭本季一軍第12分打點，是全隊最高，也寫下個人生涯新高，目前在洋聯打點榜上並列第4，此外吳念庭在得點圈有人時14打數敲出6安、10打點，得點圈打擊率高達4成28。

吳念庭在6局有成功的犧牲觸擊，8局最後打席則是左外野飛球被接殺，此戰3打數有1安，已經連3戰敲安，打擊率上升到2成89。

西武獅今天由今井達也先發，6局只被敲3安、失1分非自責分，自責分率僅1.69，拿下本季首勝。

(中時 )