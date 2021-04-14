自治會原準備選票要攤商投票決議是否鋪設地磚。(蔡依珍攝)

新永和市場試營運時程3度延期，14日自治會會員大會砲聲隆隆，攤商為地磚鋪設與否、經費誰出爭論不休，攤商數度向前和官員表達訴求。（蔡依珍攝）

新永和市場試營運時程3度延期，14日自治會會員大會砲聲隆隆，攤商為地磚鋪設與否、經費誰出爭論不休，最後70票同意施作地磚。（蔡依珍攝）

工人加緊趕工施作地磚。(蔡依珍攝)

新永和市場試營運時程3度延期，14日自治會會員大會砲聲隆隆。（蔡依珍攝）

新永和市場試營運時程3度延期，14日自治會會員大會砲聲隆隆，許多攤位仍空蕩蕩。（蔡依珍攝）

經發局原規畫水泥鋪面，攤商擔憂地面打滑和清理不易，希望鋪上地磚。(蔡依珍攝)

已進駐的豬肉攤面臨門可羅雀的窘境，感嘆配合政府政策首批遷入根本是傻瓜。(蔡依珍攝)

新永和市場試營運時程3度延期，14日自治會會員大會炮聲隆隆，攤商們為地磚鋪設與否、經費誰出爭論不休，不但劍指官員，也和自治會發生齟齬，氣氛劍拔弩張，13攤已進駐的豬肉攤則大嘆自己傻到配合政府政策，數度唇槍舌戰，最後不歡而散，經發局強調力拚27日前進駐、5月22日正式開幕。

永和市場因位處綠線捷運G08站要拆遷，市府斥資5億在桃園區三民路、三元路口興建新永和市場興建，2度增加預算拚如期完工，原定3月30日試營運，豈料頻跳票，直到12日才完成攤區水電、鋪位則待27日完成，14日市場自治會召開會員大會討論開幕等事宜。

因經發局原規畫水泥鋪面，攤商擔憂地面打滑和清理不易，希望鋪上地磚，自治會為爭取時間緊急搶進施工，部分公共區域已完工，預估總經費要392萬，由306攤共同分擔，豈料引爆部分攤商怒火，痛斥沒有基本尊重，被趕鴨子上架不願負擔，也有攤商把矛頭指向市府，怒批公有市場攸關市府門面，也是市府財產，竟創先例要攤商自己埋單，也有攤商不滿至今未見有給職管理人員或保全，擔憂新家變成永和市場地下室，被堆棄廢棄物還要花3000萬清除。

議員簡智翔緩頰，願意破戒動用3年來不曾使用過的議員配合款，獲得滿堂喝采，但因涉及公開採購，時間和程序恐趕不及開幕，且13個已進駐的豬肉攤面臨門可羅雀的窘境，也跳出來說施工期損失誰來補償，感嘆配合政府政策首批遷入根本是傻瓜，會中一度舉手投票，107人中有70票同意施作地磚，但「誰出錢」仍無共識，爭論近3小時，一度差點翻桌，最後不歡而散。

新工處允諾4月27日前所有鋪位一定會全數完工，經發局也研擬前3個月減租，強調人多才能結成市，沒有地磚問題其實已可進駐試營運，呼籲盡速進駐，至於地磚問題尊重自治會自理，至於舊永和市場一定會在大家搬遷後才會斷水電。

另外議員林政賢也在消防局工作報告時質疑，新永和市場占地近6千坪，但因屬臨時建物，竟不用通過消防安檢，擔憂未來人員頻繁進出，釀憾事誰負責，且一用就是8年，根本就蓄意規避。消防局長謝呂泉表示，臨時建物法規上不用經過消防單位會勘，但新工處設計時都有會辦，強調正式營運時會比照違章建物臨檢，要求做足消防設備。

(中時 )