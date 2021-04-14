桃園市人口急速攀升，雖然消民比六都最低，但若以行政區分，消民比嚴重失衡，像是中路分隊是永安分隊近8倍，都會偏鄉嚴重失衡，不分藍綠紛紛要求加快腳步興建都會區分隊，消防局長謝呂泉說，埔子分隊6月動工，平鎮分隊已獲前瞻補助原地重建，會穩健加速進行。

議員黃敬平說，桃園消防人員員額1609人，每一位消防員需負擔1411人，在六都裡面和台北並列最低，但嚴重分布不均，全桃園40個分隊，桃園和中壢區的分隊全超過平均值，以桃園中路分隊4242人最吃緊、超過平均逾3倍，新屋永安分隊卻僅557人、觀音分隊676人，不患寡而患不均，行政區內人口多寡造就消民比極端值，除了加強調控人力，他也力促加速平鎮分隊拆除重建，施工期也要兼顧南北勢居民的生命財產安全。

議員陳美梅也說，埔子地區涵蓋藝文特區，大樓林立、人口密集，還有高速公路匝道，但喊了多年的埔子消防分隊，雖早早就選定位於桃園區富國路上的地檢署用地，卻頻卡關。議員徐玉樹也關心龍潭佳安分隊，要求加速進行。

消防局指出，埔子分隊暨第一大隊用地已於去年12月17日無償取得撥用，28日完成統包，預定6月開工，規畫地上5層、地下1層，總計2.1億元，預計2022年3月完工。佳安分隊目前選定龍潭區碧湖段890地號，目前由北水局管理，用地變更案正送內政部都委會大會審議。至於平鎮分隊暨第四大隊，會在中豐路原址拆掉重建，前瞻補助2.59億興建地上5層、地下1層，預計10月動工。

議員彭俊豪和簡智翔則為搜救犬發聲，感嘆桃園搜救犬住的是生鏽柵欄房，訓練場地狹小且是老舊頂樓露台的硬地，不說還以為是收容所，要求師法新北市有專屬犬舍、配膳室、寬廣的草地訓練場和健身房。謝呂泉指出，搜救犬隊可望配合航空城開發設立第三大隊搜救訓練中心，另也可能擇定八德霄裡段4-3地號，正積極剖析利弊，擇一新建廳舍。

(中時 )