一名男子將黃牌重型機車停放在汽車停車格中，卻遭到民眾檢舉違停。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

一名男子今（14日）在臉書發文，指稱他將黃牌重型機車依規定停放於汽車格中，卻被民眾檢舉，甚至警方也開出違停罰單，讓他非常無奈，直說如果機車格、汽車格都不能停，「要停哪裡？」

一名男子14日於臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文透露他2月24日時將黃牌重機停放在汽車停車格中，卻於3月2日遭到民眾以「停車車輛不依規定」為由檢舉，甚至上游單位也認為違規屬實，依道路交通管理處罰條例開出600元罰鍰。

據了解，按照《道路交通安全規則》規定，250c.c.的重型機車行駛與停放，均須比照小型車辦理；原PO依規定於汽車格停車，仍然被開罰顯得十分無奈，更寫下，「現在連汽車格都會被開罰了，試問要停哪裡？」

文章曝光後，不少網友紛紛留言痛罵，「檢舉人沒知識就算了，開單單位居然連看都不看就直接開單？」、「太誇張」、「還要自己花時間去申訴真的哭」、「法律有一條不實檢舉，申訴回去，順便反查檢舉人」。

對此，高雄市政府警察局交通組於留言區回應，本案為民眾檢舉案件，處理人員未能查核該案資料，造成民眾不便，深感抱歉，本案已撤銷該告發單，並追究處理人員疏失責任。

(中時新聞網)