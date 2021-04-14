賽發馥（SiFive）週二表示，其OpenFive部門已成功採用台積電的5奈米製程，完成了該公司的首個系統單晶片（SoC）。該SoC可用於AI和高性能運算（HPC）應用，並可由SiFive客戶進一步定制以滿足他們的需求。

SoC包含SiFive E76 32位CPU內核，應用於AI、微控制器、邊緣計算以及其他不需要全精度的相對簡單的應用程序。它使用適用於2.5D封裝的OpenFive的D2D（晶片對晶片）接口以及OpenFive的高頻寬記憶體（HBM3）IP子系統，該子系統包括一個控制器和PHY，支援高達7.2 Gbps的數據傳輸速率。

該產品是SiFive和OpenFive的里程碑，因為SoC是首款使用5奈米製造的基於RISC-V的設備。

RISC-V是一個基於精簡指令集（RISC）原則的開源指令集架構（ISA），簡易解釋為開源軟體運動相對應的一種「開源硬體」。與大多數指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用於任何目的，允許任何人設計、製造和銷售RISC-V晶片和軟體而不必支付給任何公司專利費用。與它相對應的就是採用RISC，目前應用在絕大多數手機上的Arm架構。

賽發馥這項產品當前的設計幾乎不會「按原設計」使用，但是有興趣為AI或HPC應用構建高性能5奈米RISC-V SoC的各方可以將其作為基本設計，並為其配備自己的或第三方的產品IP（例如，定制加速器，具有FP64的高性能內核等）。

(中時新聞網)