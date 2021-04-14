對許多上班族來說，每個月最期待的時候就是公司發薪水的日子。近日一位女子發現，明明發薪日才剛過，薪水卻仍未入帳，她趕緊回報公司處理窗口，沒想到竟被反嗆「只關心妳的薪資。」對此，女子當場錯愕。

原PO近日在臉書「爆怨2公社」上表示，按照公司規定每個月10號會發薪水，就算遇上假日也會準時，但本月11日卻仍未見薪資入帳，好不容易聯絡上負責的窗口，沒想到答案讓原PO當場愣住。

窗口小姐回答原PO，「我對於妳現在關心你的薪資的這件事，我感到很不高興。」原PO不解詢問，「怎麼了嗎？」窗口則繼續說道，「禮拜一很忙，我還有很多事情要用，妳卻關心妳的薪資？」

原PO被窗口小姐唸完後，無奈只好發文寫下，「我不關心我的薪資，不然我要關心什麼？我不先鞏固好我的生活，我怎麼去努力工作？當我免費義工是嗎？是在哈囉嗎？」

貼文一出，網友紛紛力挺原PO表示，「說的真好，出來工作就是為了錢啊，要不然咧」、「反問她：妳來公司上班是為了興趣？」、「出來工作不是為了錢，難道是在做心酸的嗎」、「真的很討厭拖欠薪水的公司」。

根據《勞基法》第27條規定，「雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付」。若遇上重大事件導致周轉困難，公司不得需要遲發薪水，仍須經過個別員工同意。

(中時新聞網)