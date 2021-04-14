北市明倫社宅。（張薷攝）

中央與北市近期因社宅議題隔空互嗆，內政部表示，中央已在全國找好可蓋二階社宅、共7萬多戶的土地，包含北市870戶，共計3案、5基地已經發包。對此，台北市政府發言人陳智菡怒嗆，延吉好室戶數重複算，樂康基地410戶也已流標，中央在台北市的社宅規劃嚴重灌水。

內政部稱已找到可蓋7萬多戶社宅的土地，今年要蓋1.5萬戶和明年要蓋2萬戶的進度也排好了，台北共有5個基地已發包，共870戶，陳智菡表示，花次長昨說的北市五處基地基地，其中延吉好室158戶重複算了兩次，另外，中央也說，已經找到統包廠商，其實內湖樂康基地的410戶早在今年1月12日已流標，中央還加進去，等同大灌水。

陳智菡指出，北市土地資源珍稀，找地絕對是大問題，還有與居民的溝通、交通應變計畫種種難關，這六年來，北市府都經歷過、也一一務實解決，蓋社宅前，除了盤地，要辦公聽會、還要送都計草案到地方政府。

陳智菡喊話，希望住都中心可以給予更多確定的基地資訊，以避免中央地方在同一行政區重複興建，所造成的資源錯置或浪費，我們也會協助中央與在地溝通，做好交維計畫避免反彈， 希望加速居住正義的腳步。

陳智菡直言，沒有人不希望中央做太好，只是希望更務實，要說到做到，那天在議場上聽議員質詢才知道，中央規劃在北市寶湖里蓋社宅，卻跑到湖興里去辦說明會，被居民抗議臨時取消，「所以到底是誰沒有掌握情資」。

面對疫苗採購進度遭質疑，衛福部長陳時中曾說，當初向德國BNT洽購500萬劑疫苗，最後可能「 有人不希望台灣太高興」告吹，面對社宅興建戶數遭質疑灌水，內政部次長花敬群也稱，質疑的人可能不希望中央做太好。陳智菡痛批，請不要再用政治語言搪塞了，真的很膩。

(中時 )