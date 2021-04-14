統一獅主場迎戰富邦悍將，賽前兩隊戰績相同並列第一，雙方都派洋投先發，此戰布雷克一夫當關，完投9局只被敲1安，讓富邦27上27下，狂飆10K，最後統一獅以3比0贏球，也是布雷克中職生涯首場無四死球完投完封勝，拉下富邦坐上戰績第一。

布雷克此戰展現強大的壓制力，全場只有在第3局被辛元旭敲出一支安打，隨後布雷克又讓于森旭敲雙殺打，此局變相三上三下，接下來布雷克完全沒讓富邦打者敲安，連續解決後面所有打席，繳出漂亮的完封勝，也是中職第4場單場27打席完投勝。

假如沒有那支安打，布雷克就可能就達成無安打比賽，布雷克賽後奪得MVP後笑說，「希望能重新再面對那個打席，搞不好能拿一場完全比賽也不一定。」讓現場獅迷大聲歡呼，「但今天完投完封仍很開心。」

此戰富邦先發洋投羅力表現也不錯，8局只被敲6安、失3分有2分自責分，另有7次三振，2下因為隊友失誤而失1分，6、7兩局分別因蘇智傑、林岱安二壘打各失1分，最後苦吞完投敗。

而這場比賽在兩邊洋投速戰速決之下，只花2小時4分鐘就打完比賽，不只是本季最短比賽時間，更是自2011年以來近10年最速比賽，中職歷年以來單場九局最短比賽時間是1996年、1997年都曾出現的1小時52分鐘，中職也已經有24年沒有一場九局比賽在2小時內打完。統一獅拿下3連勝，以12勝9敗拉下富邦悍將，獨居戰績第一。

(中時 )