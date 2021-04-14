受惠於台灣防疫有成，加上國內外景氣逐漸復甦，各行各業人力需求同步湧現，勞動部勞動力發展署中彰投分署針對在地特色產業，於16日開始於中彰投區辦理8場主題式聯合徵才活動，釋出逾1,272個職缺，包括國際大廠供應鏈廠商、曾榮獲幸福企業一星獎的全國製造業前五百大企業，歡迎待業者、準備求職的社會新鮮人、二度就業或有轉職需求的民眾踴躍參加。

首場由南投就業中心於4／16日在南崗會堂舉辦以製造業為主的12家廠商聯合徵才活動，其中包括可供應國際大廠風電葉片複合材料的供應商-上偉碳纖複合材料股份有限公司、全國半導體導線架第一大廠並曾榮獲幸福企業獎的順德工業股份有限公司、推出「全球果實計畫」的台灣知名糕點品牌寶田股份有限公司(微熱山丘)等績優廠商，共釋出300個職缺。

員林就業中心亦於4月16日接連辦理2場次營造業廠商徵才活動，上午在員林就業中心，下午在二林鎮，計有金主營造及新亞建設等營造商共釋出88個職缺，其中工地測量人員薪資最高可達55k。

另因應疫情趨緩，國外訂單紛至沓來，電鍍業者喜接訂單，人力需求大增，彰化就業中心將於4月21日在褔興就服台為彰濱工業區電鍍安全專區6家電鍍產業所需的150個職缺舉辦徵才活動。

員林就業中心4月23日與田尾公路花園協會合作，在永靖輔天宮推出休閒農業產業特色聯合徵才，共有10家相關產業釋出135個職缺。4月28日由南投就業中心在埔里恆吉宮媽祖廟舉辦觀光旅宿業徵才活動，有涵碧樓大飯店、雲品酒店、泰雅渡假村..等知名企業參加。

台中就業中心為因應餐飲服務業在7、8月旅遊旺季所需要的人才超前部署，將於5月5日在該中心舉辦餐飲服務業徵才，光是輕井澤、IKEA兩家企業就釋出300個職缺。南投就業中心另於5月20日 下午在南投清境國民賓館辦理觀光旅遊業徵才，歡迎有需求的民眾把握機會。

(中時 )