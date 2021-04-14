中南部深陷缺水之苦，不少人寄望新形成的舒力基颱風可以幫忙水庫止渴，但知名氣象粉專《台灣颱風論壇》貼出一張秒懂圖，並揭發3大原因，颱風形成後，中南部旱災不但不會緩解，反而只會更嚴重。

《台灣颱風論壇》在臉書PO文表示，舒力基不出意外，將會成為一個又大又強的颱風，而根據最新路徑預估顯示，颱風抵達菲律賓東方海面後，將會掉頭往東北前進，颱風不但不會來台灣，還會幫倒忙。

台灣颱風論壇指出舒力基形成後，東北風將會阻斷華南雲雨東移到台灣的路徑，使中南部旱災加劇。(圖／台灣颱風論壇臉書)

論壇指出，颱風會讓台灣旱災加劇原因有3個：

1.颱風水氣無法抵台，粉專表示，颱風雖然強大，但距離台灣遙遠，最多就是東半部地區有局部性陣雨，對主要旱區中南部根本毫無幫助。

2.幫台灣引入北方乾空氣，颱風有逆時針環流，其結果就是北側的東北風將與北方高壓聯手，為台灣引入乾空氣，導致處於背風側的西台灣下雨機率更低。

3.華南雲雨帶無法東移來台灣，華南雲雨帶一直以來都是台灣春季下雨主因，但承第二點，當舒力基形成後，東北風將斬斷華南雲雨帶東移到台灣的路徑，進一步升級西台灣的旱災。

《台灣颱風論壇》文末也表示，往後舒力基颱風出現任何詞彙，包括「恐成強颱」、「地表最強」時都可以置之不理，因為對台灣沒有任何幫助，繼續節約用水才是上策。

舒力基颱風已經生成 預期會成為又強又大的颱風 但是，不要對它的雨水有太大期待！ - 根據最新模式預測 颱風很有可能在菲律賓東方轉往東北 不僅不會撲台，對水情反而幫倒忙！ 為什麼呢？原因有三： - ❶... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)