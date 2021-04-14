中南部深陷缺水之苦，不少人寄望新形成的舒力基颱風可以幫忙水庫止渴，但知名氣象粉專《台灣颱風論壇》貼出一張秒懂圖，並揭發3大原因，颱風形成後，中南部旱災不但不會緩解，反而只會更嚴重。
《台灣颱風論壇》在臉書PO文表示，舒力基不出意外，將會成為一個又大又強的颱風，而根據最新路徑預估顯示，颱風抵達菲律賓東方海面後，將會掉頭往東北前進，颱風不但不會來台灣，還會幫倒忙。
論壇指出，颱風會讓台灣旱災加劇原因有3個：
1.颱風水氣無法抵台，粉專表示，颱風雖然強大，但距離台灣遙遠，最多就是東半部地區有局部性陣雨，對主要旱區中南部根本毫無幫助。
2.幫台灣引入北方乾空氣，颱風有逆時針環流，其結果就是北側的東北風將與北方高壓聯手，為台灣引入乾空氣，導致處於背風側的西台灣下雨機率更低。
3.華南雲雨帶無法東移來台灣，華南雲雨帶一直以來都是台灣春季下雨主因，但承第二點，當舒力基形成後，東北風將斬斷華南雲雨帶東移到台灣的路徑，進一步升級西台灣的旱災。
《台灣颱風論壇》文末也表示，往後舒力基颱風出現任何詞彙，包括「恐成強颱」、「地表最強」時都可以置之不理，因為對台灣沒有任何幫助，繼續節約用水才是上策。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。