大陸中國船東協會13日召開蘇伊士運河擱淺事件專題討論，前交通部副部長徐祖遠指出，蘇伊士運河一艘船事故可以切斷全球海運大動脈，對全球貿易造成近百億美元損失，表現世界經濟脆弱性與相關性，凸顯船員身心健康與專業技能重要性，需要提高運輸系統彈性，他建議加大一帶一路建設與運營。

徐祖遠指出，這次事件讓大家見識到航運的重要性，凸顯了世界經濟的相互依存度，全球經濟多元化帶來的利益是大家的，大家都要精心維護。另外也反映出歐洲方向對東方市場，對中國市場高度的依賴，世界已經連接成了一個誰也離不開誰的人類命運共同體。

有媒體調侃稱之為全球供應鏈的一次「大血栓」，也有的說，台灣憑一己之力就封鎖了蘇伊士運河，原計畫途徑蘇伊士運河航道試圖去威懾伊朗的美國艾森豪威爾號航母戰鬥群也被滯留在地中海，誰想控制運河並不需要有軍艦，顯現世界經濟的脆弱性與相關性。

這次蘇伊士運河大堵塞給全球貿易和供應鏈敲響了警鐘也給中國的經濟和軍事安全提了個醒。航運通道是保證全球貿易、航運及供應鏈體系穩定的至關重要的載體，是世界經濟命脈，其一舉一動都能直接影響世界格局。馬六甲海峽也是全世界最繁忙的海運航道之一，中國應如何做到居安思危未雨綢繆。

徐祖遠建議，大家應該更加關心關注船員身心健康和專業技能；關鍵海運通道阻斷時積極參與和爭取國際組織救援；研究並執行關鍵海運通道阻斷的替代航行應急方案；提高運輸系統彈性，提升關鍵節點的抗風險能力；研究國際公約、國內法律，保護中國在海外利益；建立專家團隊庫和應急裝備資源庫；加強技術與法律、海事公約相結合問題研究，提高全球航運業治理能力。

最後他建議積極加大對「一帶一路」沿線國家和地區的投資、技術、運營管理等能力的輸出，更好地維護國際供應鏈暢通，促進全球經貿發展與安全，倡導搭建全球層面的應急協調機制。

(工商 )