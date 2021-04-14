南港、泰豐經營權之爭，南港再度出招？南港輪胎日前與泰豐的股東計然投資顧問股份有限公司、林桂榛等，在泰豐的股東提案截止日前，共同提案，擬於今年6月17日泰豐股東常會，解任由泰豐提名當選的李天祥、左偉莉、周倖如等三席獨立董事。

南港提出解任的理由是，李天祥現為崑山科技大學校長，而泰豐董事長馬述健是崑山科技大學董事，對李天祥能否續任校長，有舉足輕重之影響力，李天祥能否善盡獨立董事職責，超然公正監督泰豐日常業務可能性堪慮。

至於左偉莉，南港認為，先前擔任泰豐副總經理多年，與泰豐及董事長有直接或間接利害關係，已無法獨立執行獨立董事的業務。

對於南港等股東提案解任三名獨立董事的理由，泰豐14日也發出聲明指出，獨立董事李天祥、左偉莉、周倖如完全符合法定擔任獨立董事的資格，且自擔任泰豐獨立董事以來，站在符合公司及股東利益的立場，善盡獨立董事職責，並未受任何人左右，更無任何未盡善良管理人注意義務之情事。南港所指的理由，實屬莫須有之指控。

南港去年6月在泰豐股東會選舉時，持有泰豐股權比重達14.25％，只有當選一席董事；不過，選後，南港仍持續加碼，對泰豐持股一路由14.25％，攀升至到目前的19.79％，顯見南港對泰豐的經營權持續關注中。

依證交所今年3月正式公告的泰豐董監事股權，南港對泰豐持股共93,688張，持股比例有19.79％。

市場認為，若透過股東會表決，以南港現有的持股比例，罷免的困難度頗高。

不過，市場指出，南港在2020年的泰豐董監改選中挑戰失敗，六董、三獨董中，只拿下一席董事；而泰豐今年股東常會沒有舉行董監改選。南港這次提案解任三名獨董，若能在股東常會通過挑戰成功，將可要求補選。

對於外界解讀，南港這次提出解任三名獨立董事，應有一定把握，甚至有特定股東或外圍支持；南港指出，目前持有泰豐股權，只有申報的19.79％，若增加持股，也必需公告。

至於此次聯合提案的股東計然投資顧問股份有限公司、林桂榛；南港也表示，與公司沒有任何關聯。

(工商 )