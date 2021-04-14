太魯閣號列車日前發生出軌意外，造成重大傷亡，衛福部長陳時中今(14日)表示，總善款共募得9.6億，至少會撥1/3作為罹難者家屬扶助金，並會100%專款專用，使用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償。民進黨高雄市議員陳致中對此表示，「建議衛福部化繁為簡，100%以現金來發放」。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

陳時中今表示，截止昨晚已募得9億6840萬7762元，共計有34萬多筆捐款。全額款項將100％用在4種受影響對象，包括罹難者及傷者、家屬、目睹的乘客、以及救災人員，會協助看心理醫生、小孩念大學、法律扶助等，預計使用的對象超過1000人。

陳時中接著指出，款項使用上，較大的一筆是給罹難者家屬，會給一筆現金，供其做生活輔助，因為有些人本來是家庭的生活支柱、經濟來源，這部分至少要花3分之1的錢。另外，罹難者和家屬還有其他的需要，例如有些人孩子還小，政府也會幫助他們大學畢業。

對於小英總統特別出面保證專款專用，陳致中14日在臉書PO文表示，「建議衛福部化繁為簡，100%以現金來發放，這是最直接具體幫忙罹難者家屬、受傷者及家屬的方式，也應是愛心捐款者的初衷」。

高雄市議員陳致中臉書貼文。(圖/翻攝 臉書)。

此外，外界質疑善款流向和運用，蔡英文總統同日回應，太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助，以及其他關懷支持服務。

(中時新聞網)