隨著索尼智慧型手機銷售量似乎谷底回升有望，索尼行動昨日一口氣宣布三款新品，包括旗艦機種Xperia 1 III、高階機種Xperia 5 III與中階機種Xperia 10 III，其中1 III不僅首度採用潛望式鏡頭，並且是全球首款同時擁有4K解析度與120Hz螢幕更新率的手機，而10 III則是索尼首款中階5G手機，都預計在初夏上市。

索尼智慧型手機出貨量年年下滑，不過近來似乎出現止跌回升的訊號，索尼去年第四季出貨量為100萬支，比第三季的60萬支大增66％，而在索尼集團4月底公布2020會計年度全年財報與出貨量之前，索尼行動在14日舉行全球線上發表會，一口氣亮相上半年全部的新品，包括旗艦機種Xperia 1 III、主打相對小巧的高階機種Xperia 5 III，以及中階機種Xperia 10 III，其中去年還只支援4G的10 II，今年也加入5G的行列。

索尼表示，1 III與5III都搭載高通最新的旗艦晶片組驍龍888、旗艦機等級的螢幕更新率120Hz，電池容量也都達4500毫安培，不過，1 III螢幕解析度高達4K，為全世界第一款支援4K HDR 120Hz的螢幕，5 III螢幕比較小、為6.1吋，而當大部分的旗艦機都取消耳機孔時，1 III、5 III都繼續保留專屬耳機孔。

主打拍照功能已經是所有旗艦機的共同訴求，1 III與5 III的主相機都是四鏡頭，也都是由超廣角、廣角、望遠與ToF（飛時測距）鏡頭所組成，超廣角、廣角與望遠鏡頭都是1,200萬畫素，望遠鏡頭則是索尼首度使用潛望式鏡頭，最長可達105mm、相當於提供6倍光學變焦，即時人眼對焦、即時物件追蹤也都一併納入1 III與5 III的相機之中。

而在年度中階機種Xperia 10 III方面，這是索尼首度推出5G中階機種，不過，10 III使用的晶片組為高通驍龍690，則是偏向中低階機種所用，電池容量也與旗艦機相同、為4500毫安培，螢幕為6吋FHD+OLED，主鏡頭則為三相機模組，包括超廣角、廣角與望遠鏡頭，約可提供3倍的光學變焦，同時也保留耳機孔。

索尼規劃三款新機都計劃在今年初夏上市，而台灣身為索尼行動銷售量最佳的海外市場，一般預期三款新機可望一如往年，與日本差不多時間上市。

(工商 )