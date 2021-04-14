原po拍下橘色的干貝，詢問網友是否正常。(圖翻攝自Costco好市多商品經驗老實說)

一名女網友日前在臉書上發問，她到好市多買了整袋的冷凍干貝，不過打開後一看發現中間有顆非常特別，呈現橘黃色，和一旁的白色干貝形成強烈對比，這讓她好奇是否正常，對此，不少網友要她別擔心，更誇讚這顆干貝是極品，「看到橘色的要先搶來吃！」、「是極品，在日本這顏色的干貝代表吉祥」。

女網友在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說分享，她在好市多買了一整袋的冷凍干貝，在大眾認知裡通常冷凍干貝會呈現白色，不過這袋裡面藏著一小驚喜，正中間有顆橘黃色的干貝，讓她好奇是否正常，「請問這個特別顏色是？」

貼文發出後200多名網友回應，紛指出這是正常現象，直說這顆特殊色干貝是極品，「這是正常的，而且在日本是特別吉利的」、「日本干貝就是扇貝的貝柱，貝柱旁邊會有卵巢或精巢，通常橘色干貝就是被母的成熟卵巢染色」、「賣場人員說是母干貝」、「日文名稱為(赤玉)，營養成份跟白色的干貝一樣」，還有網友說，先前他光顧日本連鎖壽司店，店員告知這顏色的干貝很頂級，「頂級干貝，看到橘色的要先搶來吃」。

據了解，生干貝一般呈白色或乳白色，原po買到的橘色干貝是因生物基因上的變異，導致顏色產生變化，但品質是不受影響的，另外，因顏色較為討喜，在日本甚至會特別區隔挑選出來做販售，價格甚至比一般白色的生干貝高出許多，也會在特殊節慶時使用。

(中時新聞網)