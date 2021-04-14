旱象嚴重，台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟媽祖17、18日將繞跑日月潭，祈求天降甘霖！聖母廟總幹事陳春福說，這是媽祖體恤民間疾苦、首度響應南投縣埔里愛跑協會等團體號召的「陸海空祈雨」，此次將請出武館三媽由民眾揹著繞日月潭跑，誠心祈求天降甘霖。

陳春福說，這是鹿耳門聖母廟媽祖首度祈雨，這也是繼去年9月間，因全台新冠肺炎疫情嚴峻，開基媽祖降旨發起「媽祖環台21天庇佑台灣」，祈求疫情早日平息後，第二次為了攸關民生議題再出發，他說，去年神明欽點文館三媽環台，今年擲筊請示則欽點武館三媽繞跑日月潭。

陳春福說，此活動是日月潭伊達邵國小校長莊永智及一群熱愛慢跑人士發起，對方有感於日月潭水位創半紀以來新低，除號召當地8間廟共襄盛舉，也特別邀請聖母廟媽祖響應，經他向神明擲筊獲應允，這才答應對方這個邀約。

他說，聖母廟方面會出動路跑隊約8人參與日月潭，到當地後將由參與繞跑的大家輪流揹負媽祖，媽祖神像重量約5.6公斤，值得一提的是，神明要求媽祖屆時要換上暗紫衣，廟方也特地訂製新運動服跟特製座椅，希望讓媽祖坐得安穩。

陳春福表示，聖母廟開基媽祖16日將先迎往南投縣明德宮駐駕，17日上午出巡，途中會逐一進入日月潭文武廟、龍鳳宮、玄光寺等廟宇交流，中間還會搭船前往邵族祖靈地拉魯島，最後上岸搭日月潭纜車，18日結束活動。

他也強調，此行將安排媽祖輪流由參與者揹負，只要有心、體力允許，都可以揹著媽祖走一段路，象徵團結一心、眾志成城。

(中時 )