蘋果、谷歌、可口可樂等300多家美國企業在美國主持氣候高峰會前夕，連署公開信向美國總統拜登喊話，希望拜登帶頭設定更積極的減碳目標，讓2030年美國排碳量較2005年減少50％以上。

由上述3家公司及微軟、沃爾瑪、聯合利華、奇異電子等大型企業，以及PG&E、Edison等電力公司組成的「We Mean Business」企業聯盟在13日連署公開信。

該聯盟於信中表示：「全國氣候策略奏效要靠企業共同落實，但確定方針、建立2030年美國減碳目標的重責大任落在總統一人身上。」

(工商 )