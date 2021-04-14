A股市場又一檔「白馬股」（指長期績優、回報率高的股票）中槍。受到遭官方開罰與藥物試驗傳失敗兩大利空消息影響，大陸藥商恒瑞醫藥14日盤中股價重挫7.6％，終場收跌3.89％至人民幣（下同）85.52元，總市值縮水至4,559.68億元。

券商中國報導，大陸財政部13日公告指出，依據會計法，對19家醫藥企業處以行政處罰。被處罰的19家醫企存在使用虛假發票、票據套利，虛構業務事項或利用醫藥推廣公司套取資金等違規行為。其中涉及恒瑞醫藥、復星醫藥、上海醫藥、翰森製藥等7家上市公司。

另外，市場傳出，恒瑞醫藥治療痛風的創新藥URAT1抑制劑SHR4640三期試驗失敗。

對此，中信建投分析，恒瑞醫藥短期的關注點在於該公司第一季的經營情況，與癌症相關的PD1新患人數與2020年同期相比大增，考量到2021年1至2月有部分患者希望進入醫保以較低價格支付，可能延遲2個月左右購買藥物，預計3月起新患人數還會增加。

至於大陸財政部公布的查帳結果，已經在2020年完成，不會構成恒瑞醫藥2021年的重大影響，且該公司實際上是業界最早推動合規銷售的公司，整個銷售體系的合規程度在業界處於第一梯隊。

(工商 )