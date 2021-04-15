美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國自阿富汗撤軍的時刻已到，華府將和北大西洋公約組織（NATO）「協同」自阿富汗撤軍。

布林肯在布魯塞爾和北約盟友會談前表示：「我們透過團結已經達成我們訂立要達成的目標，現在是讓我們的部隊回家的時候。」

美國總統拜登（Joe Biden）今天稍晚將正式宣布，華府將在9月11日前撤離現在還駐在阿富汗的2500名美軍，在911恐怖攻擊事件的20年後，終結這場美國史上最長的戰爭。

隨著北約中最大的軍事強國撤軍，北約盟國在布魯塞爾開會，料將同意撤出北約駐阿富汗的9600名士兵。

布林肯說：「對我們的盟友，這是重要的一刻。」

「我們一起進入阿富汗對付攻擊我們的人，並確保阿富汗不會再次成為可能攻擊我們當中任何一個國家恐怖分子的避風港。」

布林肯表示，盟國「將在未來幾周甚至幾個月密切合作，以安全、謹慎地協同自阿富汗撤軍」。

布林肯堅稱，儘管美國自阿富汗撤軍，「我們對阿富汗以及對其未來的承諾依然不變」。

(中央社)