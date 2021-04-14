聖約翰科技大學莊姓女大生13日與友人到學校後方「新埔海堤」抓螃蟹時，受困在礁石，所幸昨晚安全被救下，未料，莊女14日上午重返現場找手機，又碰上漲潮，和上前搭救的60歲農民受困礁岩，大批消防人員再次出動。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

聖約翰科技大學莊姓女大生13日與友人到學校後方「新埔海堤」抓螃蟹時，受困在礁石，所幸昨晚安全被救下，未料，莊女14日上午重返現場找手機，又碰上漲潮，和上前搭救的60歲農民受困礁岩，大批消防人員再次出動，救起2人，莊女15小時內2度受困，令消防員埋怨：浪費消防資源。

據悉，2名女子昨天相約前往聖約翰科技大學後方的港灣處散步，疑因夜色昏暗加上漲潮，2人受困於礁石上自行撥打119求援。消防局獲報，派遣大批人車趕赴現場，迅速將2女救上岸，事後發現莊女額頭擦傷，將她送往淡水馬偕醫院救治，所幸並無生命危險。

未料，今天上午9時許，莊女重回現場打算找回自己遺落手機，卻又再度碰上漲潮，再次受困在礁石上，無法自行回到岸邊，手足無措下，拿起遺落手機打119向消防人員求救。

事發同時，岸邊一名年約60歲農夫見狀，也立刻下水救援，同樣不慎受困在礁石上，所幸消防人員將2人救上岸，後續經過評估，2人並無大礙，無須送醫，莊女15小時內2度受困，讓消防人員疲於奔命的行為，也讓現場人員不禁埋怨：浪費消防資源。

(中時 )