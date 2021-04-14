綜合外媒報導，印度自行研製的「先進中型戰機」（AMCA）計畫，有望於2021年內獲得該國政府批准，將為其空軍量身打造「印度版F-35」。不過考慮到印度自製戰機的歷史和技術難題，該機恐很難如期於2027至2030年間量產。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）13日指出，印度「國防研究暨發展組織」（DRDO）持續表達對AMCA戰機的興趣；《歐亞時報》（The EurAsian Times）12日也報導，印度政府預計將於2021下半年批准該計畫，希望AMCA戰機能如期於2025年首飛、2027至2030年間開始量產。

印度空軍參謀長巴達里亞（RKS Bhadauria）上將先前表示，其希望於2032年前獲得120架AMCA戰機，其中前2個中隊為早期版本的MK-1型，配備與F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機同系列的美製奇異（General Electric）F414發動機；後續4個中隊的AMCA MK-2則預計搭載印度自製、推力更強的發動機。他更宣稱，AMCA戰機可能整合部分六代機的科技，包括雷射武器等。

《國家利益》認為，由於印度將AMCA戰機描述為一款「單座多功能戰機」，使其定位有些偏離印度持續尋求的空優戰機，反而更接近目前美軍F-35擔任的角色，將大幅增強印度空軍的防空突穿能力。這也代表AMCA戰機除防空任務外，更將成為印度因應與中國大陸、巴基斯坦邊境衝突的「王牌」。

不過《歐亞時報》指出，由於面臨技術挑戰，印度自製發動機的研發已陷入停滯，相關單位正與法國達梭（Dassault）洽談技術轉移事宜。再加上印度「光輝」（Tejas）戰機1980年代開始研發、卻直到2015年才交付的狼狽歷史，讓外界並未對其大膽的時程表抱持樂觀態度。

(中時新聞網)