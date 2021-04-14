國民黨副祕書長黃奎博。(資料照片)

美國前參議院陶德今天率團訪台，並將與蔡英文總統會面。對此，政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博推測，美國派「非官方」訪團來台，且直到今天才有新聞露出，恐怕是擔憂蔡英文國安團隊再次「大內宣」，壞了氣候特使凱瑞在中國大陸訪問所欲達成的目的，亦即讓大陸國家主席習近平能夠出席拜登號召的線上氣候變遷峰會。

應美國總統拜登（Joe Biden）要求，美國前參議員陶德（Chris Dodd）今天率團訪台，將會見蔡英文總統，並與台灣國安、外交高層見面，傳達美國隊台灣與其民主的承諾，及祝賀「台灣關係法」立法42週年。

黃奎博說，美國總統拜登派遣「非官方」訪團前來台灣，事關美國《台灣關係法》通過42周年，新聞露出當天，也就是今天，訪團已經抵台，這樣的安排極為少見。

就在陶德率團訪台之祭，拜登日前委任氣候特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）本周訪陸，黃奎博說，在訪團抵台的前幾天，拜登派了凱瑞訪問中國大陸，其工作不是談台美陸三邊關係，而是聚焦於氣候變遷議題，特別是即將在本月22日線上召開、邀請中共領導人習近平也參加的氣候變遷高峰會。

他說，但凱瑞親自造訪中國大陸，與重要官員進行面對面會談，距上個月19日美國與中共當局涉外事務最高層級官員言辭交鋒的阿拉斯加會談，還不到1個月的時間，此時釋放出來的雙邊「競合」意味不言可喻。

他表示，但最讓人好奇的是，首先，為什麼在《台灣關係法》立法第42周年特地派團來台？其次，為什麼在相關新聞在訪團抵台當天才出現？過去台美雙方通常是在《台灣關係法》逢5或逢10周年時，視外在政治情況會考慮擴大舉辦慶祝或紀念活動。

黃奎博認為，美國恐怕只是把《台灣關係法》週年當成表面理由，更深層的原因是因為美陸關係競爭層面加劇、兩岸關係日益緊張，拜登政府因此派團訪台，傳遞在《台灣關係法》下全力支持台灣人民以及協助台灣自我防衛能力的政治訊息，同時，美國也不會同意在所謂的「台灣問題」上，讓中共以非和平的方式解決之。

黃奎博另說，有關這次訪團的新聞拖到當天上午才公布給台灣各界，顯然事有蹊蹺。拜登的非正式訪團在《台灣關係法》立法第42周年訪問台灣，對台、美之間都是好事，只有中共當局應會循例向美提出抗議；換言之，相關新聞其實不必保密到美方人士都登機了，才逐漸在記者圈傳開。

黃奎博合理推斷是美方的顧慮，因為民進黨政府應該非常樂於運用「大內宣」，告訴台灣民眾美國對台灣有多好。美方很可能就是怕蔡英文國安團隊的「大內宣」，敲鑼打鼓，壞了凱瑞在中國大陸訪問所欲達成的目的，亦即讓習近平能夠出席拜登號召的線上氣候變遷峰會。

(中時 )