高盛周三盤前發布今年第一季財報，營收、獲利表現均遠遠優於市場預期，主要是在股票交易與投資部門優異表現，摩根大通同樣獲得好成績，美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 周一基於血栓問題，建議各州暫停接種嬌生新冠疫苗，但輝瑞表示可以在5月底前多提供10%疫苗，美股期指盤前微幅上揚。美股周三(14日)開盤下跌8.32點、以33,668.95點開出，隨後翻紅上漲，那斯達克指數開盤再站萬4關卡。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲61.65點或0.18%、暫報33,738.92點；標普500指數上漲1.31點或0.032%、暫報4,142.90點；那斯達克指數上漲8.58點或0.061%、暫報14,004.68點；費城半導體指數下跌2.97點或0.091%、暫報3,249.72點。

4大科技巨頭開盤漲跌互見，電動車大廠特斯拉股價上漲14.18美元或1.86%、暫報776.5美元。台積電ADR股價下跌0.25美元或0.21%、暫報121.02美元；聯電ADR股價下跌0.33美元或3.45%、暫報9.23美元。

輝瑞執行長 Albert Bourla 周二提到，該公司已經提高2劑型新冠疫苗產量，直至今年5月底前，輝瑞向美國供應有望多於原先預期的10%，並預計在7月底前2周向美國政府交付3億劑新冠疫苗。

約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，過去1周累積新增確診數達68758 例，多州出現數據上升的情況，目前美國接種疫苗人數已經達全美20%，低於達成全體免疫的70%門檻。

(中時新聞網)