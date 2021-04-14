高雄市一名16歲的張姓少女傳出失蹤，張女的父親焦急在臉書上PO出尋人啟事，指稱女兒自12日上午7時出門後就再無音訊，撥打手機也連繫不上，目前已經報警處理，希望附近居民及網友能協尋女兒。

少女的父親於個人臉書上發文指稱，女兒12日上午7時自出門後就斷訊，手機打不通之外，也無接到女兒轉知的任何消息，全家人一顆心懸在半空中，希望女兒趕緊回家。

張父指稱女兒的外觀特徵，女兒今年16歲，就讀大寮區某間高職一年級，12日出門時身上穿著橘色的落肩短袖上衣與牛仔短褲，上身還套了一件白色的連帽外套，髮型則為遮住眉毛的平瀏海，以及一頭及胸的長髮，眼睛為雙眼皮，笑起來相當的甜美可愛。

張父說，目前已報警求援，希望能動用網路的力量尋回女兒，張父說全家都擔心的睡不著，若有人有消息可隨時撥打電話，不管多晚聯繫都可以，只希望女兒能平安無事的回家。

(中時新聞網)