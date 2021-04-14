摩根大通（JPMorgan Chase）週三報告稱，由於復甦中的經濟大量釋放儲備金以及投資銀行業務表現出色，其第一季度收益大幅增長。同樣的富國銀行（Wells Fargo）第一季取得了一年半以來最好的季度業績，實現利潤47.4億美元，並取得超過10億美元的現金儲備。

摩根大通的營收為332億美元，比去年同期成長了14％。淨利為143億美元，約為去年同期水平的5倍。這令由於擔心疫情造成不良貸款而儲備的52億美元資金，將被釋出。

富國銀行本季度每股EPS為1.05美元，營收為180.6億美元，均超過了華爾街的預期。這家美國最大的抵押貸款銀行的淨利息收入為88億美元，比去年同期的113億美元下降了22％以上。這是由於聯準會已暗示在2023年之前基準借貸利率都將維持在接近零的水準。富國銀行去年同一季度，正當疫情席捲全球經濟時，財報淨利潤暴跌90％，並撥出了近40億美元的貸款損失準備金。

摩根大通的業績，歸功於諮詢費的成長和與金融市場交易相關的佣金的大幅成長，按資產計算，該公司在公司和投資銀行業務方面的表現尤為強勁。在消費銀行業務方面，消費支出已恢復到疫情前的水準。房屋貸款需求強勁，但該銀行預計這個項目將隨著利率上升而降溫。

這兩大銀行率先發布的財報顯示，美國銀行業在上一季度應該都會繳出不錯的成績單。

(中時新聞網)