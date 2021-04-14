知名美妝部落客夏曼娣（Mandy）外型亮眼又吸睛，5年前曾以「冷豔神正妹」身分上中天《大學生了沒》。然而夏曼娣近日就因為一部「25歲買房？改造3千萬新房！5百萬裝潢大公開」開箱影片，慘遭網友質疑「25歲怎麼買房？」對此她不僅正面反擊網友酸言，連好友也跳出來為她叫屈。

夏曼娣近日在YouTube上傳影片公開送給自己25歲的生日禮物，就是以3千萬的價錢買下人生第一間房，更斥資500萬裝潢，走的是法式輕奢簡約風格。只是夏曼娣的這支影片就慘遭網友在底下留言質疑「想知道怎麼樣能25歲買3千萬的房子」、「如果不是自己賺的或買的建議不要用這個標題」。

對於外界質疑，夏曼娣也親自留言回應：「就是自己賺自己買，如果不能先搞清楚狀況的話，建議你以後看完影片再留言。」但依舊無法說服網友，被留言反問：「25歲好啦頂多給妳存款300萬就很厲害了吧，但300萬要買到3000萬房又裝潢500，不是家人本來就留下來的存款不然就是家人贊助居多！還25歲買房勒...自己標題後面也打個？」

開箱》25歲買房？改造3千萬新房！5百萬裝潢大公開

不過一位自稱認識夏曼娣10多年的友人，則留言透露夏曼娣其實私下很節省，「我認識她十幾年，從來沒看過她搭計程車代步，都搭一個多小時的車回家，不然就叫大家送她去捷運站她要坐捷運回家。追蹤她很久的人也知道她去歐洲玩吃飯住宿也極省，她們帶一堆韓國的那種微波米飯去欸。而且她小時候參加選秀也第一名，存人生第一個一百萬，後面也很努力經營自己努力工作，說不定她存的錢都拿去投資啊」。

夏曼娣友人還表示，網紅本來就比一般人薪水高，雖然多數人都買不起房，但不代表25歲靠自己能力買房辦不到，網友真的沒必要去攻擊夏曼娣。

(中時新聞網)