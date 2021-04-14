味全龍「左右王牌」王維中、徐若熙傷癒歸隊，在今日澄清湖主場迎戰中信兄弟的比賽中先後登板，徐若熙先發仍讓兄弟打線一安難求，只不過後續控球出問題，只丟3.2局退場，王維中則是中繼1局輕鬆取得三上三下，兄弟打線在後半場展現韌性，調離四棒的詹子賢敲出關鍵超前轟，兄弟以6比4贏球。

徐若熙此戰仍是先發3.2局就退場，沒被兄弟敲任何安打，奪下3K沒有再狂飆三振，值得一提的是先前大殺四方的招牌「變速指叉球」沒有出現，徐若熙大多拿出直球對決，第4局時徐若熙開始壞球連發，好球也都靠近紅中，控球出現狀況，雖然順利抓下2出局，但在用48球後教練團還是早早就把他換下場。

接手的劉家愷相當穩定，1.1局沒被敲安，王維中則是第6局中繼1局，15球讓兄弟打者三上三下，沒被敲安，這是他繼本季開幕戰後的第二場出賽，先從中繼出發，且在教練團保護下只投1局就退場。

兄弟打線在前半場相當悶，前6.1局在味全投手合力封鎖下連一支安打都擠不出來，相較之下味全龍面對兄弟洋投加百利，林旺衛2局下半敲出2分炮，他上一支全壘打是2017年9月12日，是他相隔1310天後再度開轟；小將朱祥麟則是5下補上陽春炮，味全取得3比0領先。

兄弟則在7局上半終於有所突破，二、三壘有人時許基宏高飛犧牲打帶有1分打點，調離第四棒的詹子賢在得點圈有人時做出貢獻，敲安再添1分。下半局味全龍曾陶鎔則敲出三壘打，味全拉開到4比2。

由於先前詹子賢在第四棒苦無表現讓他相當自責，也面對不少壓力，在總教練林威助安排下，詹子賢調離第四棒，由老將周思齊頂上，這個「神調度」成為比賽關鍵，8局上半滿壘時周思齊敲出2分追平安，9上詹子賢擺脫壓力，面對味全龍終結者田澤純一敲出超前轟，2人在調換棒次後都有關鍵一擊，最後兄弟以6比4贏球。

味全龍徐若熙。（味全龍提供）

(中時 )