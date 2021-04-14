立法院社會福利及衛生環境委員會14日審查勞工職業災害保險及保護法，會中達成共識，在政院版草案，除了原先匡列的技術生、養成工、見習生、建教生等，再新增準用範圍，例如外送平台外送員、受刑人作業員等其他提供勞務事實且領有報酬者，則待勞動部公告詳細的準用範圍。

立法院衛環委員會14日繼續審查勞工職業災害保險及保護法。行政院版草案明定，合法受僱勞工應以雇主為投保單位，參與職業工會或漁會的無一定雇主或自營作業者，則以所屬團體為投保單位；若屬於勞基法規定的技術生、見習生、學校建教合作的建教生，或家庭幫傭、看護工，準用職災保險投保規範；至於特別加保對象如工地工頭、臨時僱工等，得由雇主或受領勞務者辦理參與保險。

民進黨立委范雲提案應直接將看護工與幫傭納保，民進黨立委林淑芬也建議應新增提供勞務的專科以上實習生應納保，時代力量黨團要求平台外送員、受刑人作業員也在納保範圍，至於民眾黨立委賴香伶則希望像是醫院志工這類工作者也應納入。

委員會審查後達成共識，將條文修改成，勞工受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經勞動部核發聘僱許可的雇主，應以雇主為投保單位；條文新增「其他提供勞務事實且領有報酬者」，勞動部也會進一步公告準用範圍。

(工商 )