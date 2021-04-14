全球晶圓代工龍頭台積電法說會在即，股價14日驚滔駭浪中守住600元大關，摩根大通證券點出台積電與三星的先進製程對決中，取得3奈米進度等七大勝利，摩根士丹利、野村證券同步看好法說行情，後者並將推測合理股價升至777元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻預料，台積電法說會最大焦點將圍繞在高資本密集度上，隨台積電釋出三年千億美元資本支出計畫，估計未來三年資本密集度高達40～50％，相當2010～2012的高峰時期。

摩根大通台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，高效能運算（HPC）與智慧機需求帶動下，晶圓代工先進製程營收將持續強勁，在台積電、三星寡占的環境中，台積電在七大領域全數勝出，包括：一、台積電3奈米製程進度領先；二、成本結構雖相似，台積電在良率與毛利率均領先；三、台積電在EUV裝機量與晶圓處理製程上大幅領先；四、在客戶與市場分額上，台積電擁有蘋果、聯發科、超微（AMD）、博通等加持，鞏固先進製程八成市占。

五、產能與資本支出方面，三星雖積極縮小差距，台積電領先地位仍穩固。六、台積電憑藉生態系（ecosystem）優勢，在先進封裝獲得客戶更廣泛採用。七、台積電至3奈米製程都採用FinFET，包括高通在內的多數客戶為降低生產風險，都決定採用台積電3奈米製程。

廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇強調，儘管英特爾意圖成為先進製程挑戰者，但英特爾如同三星為IDM廠，在諸多產品上皆與IC設計商為競爭對手，在利益衝突下，難以像台積電擁有多元客群，不認為英特爾將對台積電晶圓代工業務造成太大衝擊。

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