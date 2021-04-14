花旗環球證券指出，ABF供給持續緊張，南電（8046）尚未簽訂任何長約，完全受惠高漲的單位售價與產品組合改善，不但第一季獲利將有上檔空間，第二季毛利率更將直接突破二成、達21.8％，淡季中創造大驚奇，把推測合理股價升至400元，外資看南電「4」字頭共識更完備。

南電身為ABF領頭羊，幾乎博得研究機構一致青睞，先前已有美銀、高盛證券賦予430與420元高檔股價預期，花旗環球最新加入「400元俱樂部」。

花旗環球證券說明，南電第一季受惠ABF強勁貢獻，看好單季毛利率表現超越市場預期，來到18.3％，同步上調單季每股純益為2.14元。放眼第二季，南電約300萬顆ABF新產能（占其ABF產能一成）將逐月上線，且已經被重要CPU客戶與台灣特殊應用晶片（ASIC）供應商包下，預期在ABF供應緊缺環境中，南電新增ABF產能所創造的營收將伴隨更佳毛利率貢獻，同時，因記憶體需求升溫，南電BT業務產能利用率也將達九成以上。

綜合以上因素，外資評估，南電第二季毛利率會來到21.8％、單季每股純益3.13元，將時間拉長，南電下半年因有新ABF產能挹注、新的SiP產品貢獻、HDI貢獻度亦會提高，表現將比上半年更強悍。

(工商 )