公平會14日通過統一超商與專聯科技（foodomo）的結合案，宣告統一超正式跨足外送平台產業，成為foodpanda、Uber Eats兩大外送平台的直接競爭對手！由於統一超日前已完成收購foodomo約29％股權，其餘的股權，統一超表示，預計第二季完成收購作業！

統一超今年1月初宣布，預計將分階段100％收購本土外送平台foodomo，使foodomo成為統一超商百分之百持股之子公司，作為未來發展外送平台業務之主要關係企業。該收購消息一出，為國內已競爭激烈的外送市場，投下一顆震撼彈。

統一超表示，由於疫情影響及人口老化趨勢，加速改變民眾生活型態，也帶動外送服務需求成長，為貼近消費者需求，統一超希望強化外送功能。目前統一超關係企業已陸續上架foodomo平台，包括7-ELEVEN、21世紀、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、COLD STONE、聖娜、星巴克等，合計約900個據點提供外送服務，4月起還推出免運活動吸客。

對於外送市場的布局，統一集團董事長羅智先日前在線上法說會表示，統一超將來希望把線上、線下所有生活相關的零售業慢慢整合，積極做全方位的布局，包含電商、外送服務，「希望台灣老百姓將來24小時的生活，都跟我們息息相關」。

羅智先也說，以前超商已經很方便，現在電商、外送等更方便，方便的背後代表有很多基礎建設；他還說「希望未來統一集團的商品跟服務，就像自來水管一樣，一打開你想要的東西都自然流出來」，這也是接下來投資的重點。

(工商 )