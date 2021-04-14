華航（2610）14日舉辦法說會，指出根據國際航空運輸協會（IATA）資料，今年2月整體航空貨運運能較2019年2月短缺14.9％，2021年2月與2019年2月相比，全球國際貨運運量增加9.6％，已恢復至疫情前水平，公司將持續爭取貨運收入最大化。

2020年夏季過後客運復甦略顯停滯，全球客運運量年減70％，國內線減少43％、國際線減少85％，IATA 2月24日資料顯示，今年若疫苗接種普及率可配合北半球夏季旅遊旺季並及時取消旅行限制，樂觀預估全球客運運量較2020年將增長13％，為2019年的38％。

去年疫情前，IATA估計全球大約50％～80％的貨物是由客機腹艙運輸，疫情後，華航運能投入以貨運為主，透過貨機增班及貨運客機爭取貨運收入最大化，充分利用18架747-400全貨機運能優勢，爭取貨物承攬商機，另以客機腹艙支援貨運需求，增裕整體營收。另去年底開始有3架777F新貨機加入，利用其節油高效能，提升航線經效。

公司定期檢視航線，配合市場需求機動調整航線配置，優先保障急貨、專案貨等高價貨源， 發揮收益管理效益；爭取中長期包機或包艙業務，穩固航班裝載及營收；穩定財務狀況、保持重啟營運狀態、整合營銷策略活化機隊資產挹注營運。

公司凝聚重啟營運功能，活化機隊資產，挹注營運資金、取得專案貸款及租金／費用減免等紓困補助；確保機場時間帶權利、進行人員訓練及航機適航認證以維持適航條件，提升載貨量及單位收益；以提高貨運營收、客機支援貨運需求、多元載客方案；依國際民航管理機關制定之航空旅行衛生安全，指引落實於旅客航程各項作業；建立旅行泡泡以重啟遭疫情重創的航空產業；提供旅遊獎勵以振興國際觀光旅遊產業。

(工商 )