日本資深演歌歌手伍代夏子。（取自官網）

日本資深演歌歌手伍代夏子在最新一期日媒《婦人公論》專訪時表示，自己2年前開始喉嚨不適，今年3月初她得知自己罹患喉嚨的肌張力障礙，出現痙攣性發聲障礙症狀，嚴重威脅她的歌手生命，她坦言當時「震驚到淚掉不停」。

她也表示，許多藝人也同樣患了這個病，但沒有公開。該病會產生身體顫抖症状，她日前則在歌唱節目彩排現場唱不出聲、也抓不住音準，「我聽到自己唱出來的歌，心想『這竟然是我唱出來的』，眼淚就不停落下」，她公開自己患病之事，有同疾者向她致謝，也有她的歌迷鼓勵『上帝在拜託你記得公休』，讓她安心許多。目前她定期接受注射治療，並受發聲練習，「一邊摸索，一邊和病相處。」

伍代夏子所屬於日本Sony唱片公司演歌部門，獲獎無數，是演歌界後輩們心目中的大姐大。她長年在以中老年人為對象的防詐騙政令廣告中演出，過去某篇廣告中，她在昏黃夕陽中受電話詐騙，所幸女兒即時阻止成功，演技十分生動。

(中時 )