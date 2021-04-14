華視進駐52台一事外界爭議頗多，14日在立法院教育及文化委員會舉行的「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規畫」專題報告中，更有多位立委提出質疑，對此華視發出三點聲明，強調華視由公廣基金會監督，總經理願接受立法院備詢監督，經向文化部李永得部長請示，為維護新聞的專業和獨立，52台台長將不會至立院接受相關備詢。

華視自認雖隸屬於公廣集團一員，但公共化之後，仍依靠廣告收入為經費來源，盈虧自負，「原規畫公共化應由政府編列預算，買回其餘民間持有之股份並由政府附負擔捐助，在此情形華視當依循無線電視公股處理條例第4章第14條『公共化無線電視事業播送之節目、廣告，不得為政黨或宗教團體宣傳。』，但因附負擔捐贈尚未落實，華視並無此義務。」現階段仍以商業電視台模式承接廣告業務。

華視澄清，「本公司莊總經理接受媒體採訪時，曾表示NCC提到給公廣集團一個機會時並不知情。此一言論更證明，華視申請進入52新聞頻道，絕無所謂政府干預或是預寫劇本等荒謬之說」。聲明更強調以此言論指稱政府或相關單位有干預，實為倒因為果混淆視聽之說。

(中時 )