台股近期數度觸及萬七關卡，14日盤中巨震375點，尾盤在台積電拉高下收漲，加上缺貨題材、原物料上漲行情，預料台股整理完後，仍有機會繼續挑戰新高。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書提到，台股從去年3月的8523起漲，漲到17000點，投資人一定要更嚴格遵守投資紀律，更重視基本面，千萬別跟著市場炒作的手起舞。

受到大陸飛騰事件衝擊，世芯KY股價連吞4根跌停，導致高價IC設計股近期也面臨回檔壓力。謝金河以「泡沫的真諦」為題發表文章，谷月涵說台股有泡沫，大家要趕快跑！引發外界熱烈討論說到投資泡沫，中港股市最經典的是曾經在台灣掛牌TDR的恆大汽車。

這家恆大集團從賈躍亭造車接手過來的企業，去年營收達174億港元，虧損83.09億港元，但股價仍以電動車為題材，一口氣炒到72.45港元，這也導致近期大陸官媒看不下去，狠批恆大汽車是「紙上造車」，原來恆大汽車業務有78.79%來自醫療美容及健康醫療收入，汽車業務僅占1.21%，卻在港股炒上5438.88億港元市值，比鴻海還要大，若要說泡沫，這個應該是很大的泡沫。

至於最近扯上大陸風險的台灣IC設計產業，變得格外敏感，謝金河趁機把大陸IC設計產業研究一下，結果發現，大多數公司營業毛利都是負值，到稅前、稅後才變成正數，包括韋爾、滙頂、華潤微、芯源微、北方華創、紫光國微，或是設備股中微都是如此，看起來國家補貼力道很大。甚至以本益比來看，中微是275倍、韋爾121倍、紫光國微86倍、華潤微190倍，甚至是大陸晶圓代工龍頭中芯國際，本益比高達148倍。

回到台灣來看，聯電本益比20倍，應該合理很多，IC設計方面，義隆只有18倍，聯發科37倍，看起來合理很多。

謝金河強調，全球資本市場，如果泡沫會吹破，看起來平均本益比百倍的深滬股市格外危險，台灣有些炒作過頭的個股也要小心。

(中時新聞網)