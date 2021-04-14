腳水腫雖說是常見的毛病，多數人並不以為意，不過其實這也可能癌症的徵兆之一。醫師指出，造成水腫的原因很多，可能是血液循環不佳導致腫靜脈曲張，也可能是淋巴水腫，甚至是心臟、腎臟，或癌症引起。護理師陳麗華就分享一件真實案例，一位親戚因腳部出現異常腫脹，檢查竟發現是罹患大腸癌。

基隆長庚護理師陳麗華在節目《健康2.0》上分享，有次家族聚餐，發現一位算年輕的親戚不愛走動，始終坐著。對方太太向她透露，原來親戚在近一年間，身體突然變得虛弱，腳水腫導致他越來越不想走，連大小便也出現問題。陳麗華掀起褲管檢查後，就發現親戚腳部水腫顏色暗沉、異常腫大，強烈建議要赴醫院檢查。

陳麗華指出，好險當初聚餐時用哄騙的方式強迫親戚去醫院檢查，沒想到果真檢查出大腸癌，原來親戚的水腫問題，是大腸癌腫瘤壓迫到下肢，導致循環不好。

護理師陳麗華分享一件真實案例，一位親戚因腳部出現異常腫脹，檢查竟發現是罹患大腸癌。(達志影像/示意圖非當事人)

到底如何分辨身體水腫是屬於淋巴問題，還是癌症問題？對此，敏盛醫院副院長江坤俊表示，一般來說，雙腳都有水腫問題，極有可能是全身出問題，這時就要檢查是否有心臟、腎臟、糖尿病，或是高血壓等問題；至於水腫若發生在單腳上時，較偏向身體局部神經壓迫，如：腰椎壓迫。

江坤俊指出，基本上腳腫有兩種原因，一是「水跑出來」，另外則是「淋巴液跑出來」，兩者差別在於按壓時能不能造成回彈，若按下去察覺有硬梆梆，無法回彈的跡象，就可能是身體淋巴回流出現問題。江坤俊說，身體出現淋巴回流時，其中一種就是癌症，這時癌細胞若轉移到腹股溝或骨盆腔，就會造成下肢淋巴液無法回流，導致單腳水腫。

(中時新聞網)