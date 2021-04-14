「英國廣播公司」（BBC）14日報導，由於血栓症狀的發生率「高於預期」，丹麥已宣布全面停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的新冠肺炎（COVID-19）AZ疫苗，也使其成為首個做出此決定的歐洲國家。

丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）表示，這是一個「艱難的決定」，但研究指出，接種AZ疫苗後出現血栓症狀的發生率「高於預期」，且丹麥仍有其他可用的疫苗，加上該國疫情已獲控制，因此決定「不要冒險」，將停用現有的240萬劑AZ疫苗，將其自目前接種計畫中移除。

此舉預計讓丹麥的疫苗接種計畫出現數週的延宕。不過布勞斯特倫也強調，在相關狀況改善或釐清後，未來不排除再度接受該疫苗。除AZ疫苗之外，由於與AZ疫苗同樣採用腺病毒載體（Adenovirus）技術的美國嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，也疑似出現血栓副作用，在美國緊急遭到停用，丹麥也已宣布停用該疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）的安全委員會上週才證實，AZ疫苗在接種2週內，「有極低可能性出現血栓和血小板減少的症狀」，高風險族群則是60歲以下的女性；英國藥物及保健產品管理局（MHRA）同日也證實此事。雖然兩者仍重申施打AZ疫苗「利大於弊」，不過包括英國在內，許多國家仍僅針對新冠肺炎風險較高的高齡族群施打該疫苗，以確保風險平衡。

(中時新聞網)