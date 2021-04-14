國泰貨運肩負運送2019冠狀病毒病疫苗至世界各地的重任，至今運載量已突破1,500萬劑的里程碑。該1,500萬劑疫苗除了供香港市民使用的批次外，亦有運送至墨西哥、馬來西亞及印尼等國家的疫苗，此數字別具標誌性意義。

國泰貨運市務及產品主管鄭福榮表示：「繼今日運送新一批由復星醫藥／BioNTech研發的復必泰疫苗到港後，國泰貨運至今總共運載了超過1,500萬劑疫苗。於本週內，我們另有兩班從北京經香港空運科興及康希諾疫苗到墨西哥的航班。三批疫苗均採用了國泰貨運新的『智貨查』多維追蹤及數據記錄系統。」

國泰貨運已成功運送五個品牌的2019冠狀病毒病疫苗。貨運產品經理梁煒鏗表示：「我們在過去幾個月已妥善運送了阿斯利康、復必泰、康希諾、Covaxin及科興的疫苗，每一款疫苗各有不同的溫度要求，範圍從攝氏零下70度到2至8度不等。」

運送疫苗的航班大部分以國泰航點為目的地，但亦有運送至國泰網絡以外的地方，如拉丁美洲及加勒比地區，展現國泰貨運網絡的連繫實力。

貨運董事歐永棠補充：「我們非常感謝各地國泰營運團隊的齊心努力，他們的專業確保能妥善運送需嚴謹處理的疫苗，將貨物精準地運抵目的地。我們已準備就緒，繼續運送需求迫切的疫苗至世界各地，與全世界並肩共同應對疫情。國泰的疫苗空運專案充份運用貨機和客機覆蓋的龐大環球網絡，正是快速有效運送疫苗至全球各地的理想方案。」

(工商 )