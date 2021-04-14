經濟部長王美花今日應邀出席中美洲經貿辦事處及宏都拉斯駐臺大使館舉辦「2021臺宏線上經貿商機說明會」，今年為臺宏建交80周年，此次活動主要為向宏國業者分享臺宏FTA及臺灣產業發展等資訊，協助宏國企業及投資人深入了解台灣產業環境及商機，貿易局主任秘書戴婉蓉也應邀擔任講者，分享臺宏貿易現況及FTA之效益，共計兩百多家宏國廠商線上與會，反應熱烈。

王美花與宏都拉斯副總統兼經濟發展部長李薇拉（Maria Antonia Rivera）等人共同擔任開場致詞嘉賓。王美花表示，過去拜訪宏國時，就對其產品留下深刻印象，現今宏國白蝦、龍蝦、海參、咖啡等產品在臺廣受歡迎。期盼業者善用FTA優惠，讓雙邊產品更緊密互通，未來將善用線上活動的即時特性，多舉辦類似活動，強化雙邊交流。

貿易局主任秘書戴婉蓉說明，2020年宏都拉斯及台灣雙邊貿易額為1.63億美元，較臺宏FTA生效前成長148％，去年台灣對宏國出口5,763萬美元，進口更超過1億美元，其中以冷凍蝦表現最為亮眼，自2019年起連續兩年成為台灣冷凍蝦的最大進口來源國，期盼未來宏國能有更多產品利用FTA關稅優惠輸臺或赴臺採購。

會中宏國業者也詢問如可可、巧克力、檸檬汁及秋葵等產品的稅則分類及相關進口程序，可見宏國有許多產品有銷臺想法及隱含潛在合作商機，未來希冀透過舉辦類似活動、國際展會等，增加雙邊業者媒合機會、促進合作，讓臺宏貿易持續增長。

(工商 )